POL-HA: Widerstand nach Feuerwehreinsatz in der Leopoldstraße

Hagen-Eckesey (ots) - Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstagmittag (15.05.2025) in Eckesey eine 58-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Eine 56-jährige Hagenerin wollte gegen 11.30 Uhr mit ihrem VW von dem Parkplatz einer Werkstatt an der Eckeseyer Straße aus nach links in Richtung Herdecke fahren. Dazu musste sie die beiden Fahrstreifen, die in Richtung ...

