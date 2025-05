Polizei Hagen

POL-HA: Vater eines Ladendiebes gerät mit Ladendetektiv in Streit

Hagen-Haspe (ots)

Mittwochabend (14.05.2025) verständigte ein Ladendetektiv um 21.30 Uhr die Polizei. Der Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes gab an, dass zwei Jugendliche in der Filiale in der Vollbrinkstraße Ware entwendeten. Nachdem er die Ladendiebe in sein Büro brachte und sie telefonieren ließ, sei ein 42-Jähriger zu dem Supermarkt gekommen. Es kam zu einer Diskussion. Die Jugendlichen hätten behauptet, dass es zu einem Fehler beim Kassieren und zu keinem vorsätzlichen Diebstahl gekommen sei. Der 42-Jährige sei während des Gespräches lautstark und aggressiv geworden und habe dem Ladendetektiv gegen die Brust geschlagen. Nach Eintreffen eines Streifenteams stritt der Vater eines der Ladendiebe die Körperverletzung ab. Er gab an, dass es lediglich eine verbale Auseinandersetzung gegeben habe. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige gegen den 42-Jährigen. (arn)

