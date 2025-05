Polizei Hagen

POL-HA: 24-Jährige läuft querfeldein über Hauptstraße und wird in Ausnüchterungszelle gebracht

Hagen-Altenhagen (ots)

Polizisten brachten am Donnerstag (15.05.2025) eine alkoholisierte 24-Jährige zum eigenen Schutz in das Polizeigewahrsam. Die Frau lief gegen 3.15 Uhr in der Nacht auf der Altenhagener Straße/Ecke Wittekindstraße ungeordnet und querfeldein über die Hauptstraßen. Zunächst begleitete eine Polizistin die 24-Jährige auf den Bürgersteig. Sie sperrte sich jedoch, war uneinsichtig und wollte ihren Weg fortsetzen. Sie wurde deshalb in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Gegen 6 Uhr konnte sie den Weg nach Hause antreten und wurde aus dem Gewahrsam entlassen. (arn)

