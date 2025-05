Polizei Hagen

POL-HA: Erneute Kontrollen am Bahnhof und in Wehringhausen - Drogen beschlagnahmt und Bereichsbetretungsverbot ausgesprochen

Hagen (ots)

Nur einen Tag nach dem groß angelegten Kontrolleinsatz mit der Bundespolizei war der Schwerpunktdienst der Hagener Polizei am Donnerstag (15.05.2025) erneut am Hauptbahnhof und in Wehringhausen unterwegs. Mit der Unterstützung von Beamten einer Einsatzhundertschaft und in enger Zusammenarbeit mit dem Ordnungsdienst der Stadt Hagen führten sie wieder über 100 Personen- und Fahrzeugkontrollen durch. Darüber hinaus erkannte der städtische Ordnungsdienst bei Gewerbe- und Jugendschutzkontrollen diverse Verstöße. Beim Erblicken der Einsatzkräfte lief ein Mann in der Bahnhofstraße weg und entsorgte mehrere Verkaufseinheiten Cannabis in einem Mülleimer. Die Beamten beschlagnahmten die Drogen, leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein und sprachen ein Bereichsbetretungsverbot aus. Vor einem Kiosk beobachteten die Polizisten einen Drogendeal und sprachen die beteiligen Personen an. Auch in diesem Fall hatte der Verkäufer noch mehrere Verkaufseinheiten hinter eine Säule geworfen. Gegen ihn bestand ein aktuelles Bereichsbetretungsverbot. Bei dem gemeinsamen Einsatz kontrollierten die Einsatzkräfte 90 Personen und 15 Fahrzeuge. Die deutliche Präsenz am und um den Hagener Hauptbahnhof sowie in Wehringhausen wurde durch die anwesenden Passanten sehr positiv aufgenommen. Weitere Einsätze sind in Planung. (sen)

