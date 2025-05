Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrerin bei Verkehrsunfall in Eckesey leicht verletzt

Hagen-Eckesey (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstagmittag (15.05.2025) in Eckesey eine 58-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Eine 56-jährige Hagenerin wollte gegen 11.30 Uhr mit ihrem VW von dem Parkplatz einer Werkstatt an der Eckeseyer Straße aus nach links in Richtung Herdecke fahren. Dazu musste sie die beiden Fahrstreifen, die in Richtung Bahnhofshinterfahrung führen, überqueren. Nach bisherigem Er-mittlungsstand verlangsamte der Fahrer eines LKW auf dem rechten der beiden Fahrstreifen seine Geschwindigkeit für die 56-Jährige. Diese fuhr los und übersah dabei dann den VW der 58-jährigen Autofahrerin auf dem linken Fahrstreifen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der die 58-Jährige sich leicht verletzte. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme leiteten die Polizeibeamten den Verkehr in Richtung Hauptbahnhof über die Fahrbahn der Gegenrichtung, sodass der Verkehrsfluss in beide Richtungen gewährleistet war. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell