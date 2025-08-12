Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Brand durch Pyrotechnik auf Supermarktparkplatz

Greifswald (ots)

In der Nacht vom 11. auf den 12. August 2025 wurde der Polizei gegen 03:20 Uhr ein Brand auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Greifswalder Ernst-Thälmann-Ring gemeldet. In einem umzäunten Bereich gerieten dort augenscheinlich Bauschutt und Styroporplatten in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde das Feuer offenbar durch einen Feuerwerkskörper ausgelöst.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und es kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Zwei deutsche Tatverdächtige im Alter von 18 und 33 Jahren konnten vor Ort festgestellt werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei ihnen Werte von 1,09 und 1,70 Promille.

