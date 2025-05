Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Calw) Bad Wildbad - Ausfahrt endet mit Unfall

Bad Wildbad (ots)

Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich dabei schwer.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr am Freitagabend gegen 20:45 Uhr ein Motorradfahrer von Bad Wildbad in Richtung Enzklösterle. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der 50-Jährige aufgrund noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte an einer Böschung. Dadurch wurde er etwa 20 Meter durch die Luft geschleudert und kam schließlich schwer verletzt an einem Bachlauf zum Liegen. Durch einen Rettungshubschrauber wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebraucht.

Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell