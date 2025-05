Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Einbruch in Warenlager - Täter flüchten

Eutingen im Gäu (ots)

Samstagnacht sind Unbekannte gewaltsam in ein Warenlager eingedrungen. Ob etwas entwendet wurde ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Horb.

Nach derzeitigem Sachstand machte sich die Täterschaft kurz nach 23:00 Uhr an einem Zugangstor des in der Daimlerstraße befindlichen Lagers zu schaffen und gelangte so ins Innere. Dort wurden mehrere Türen ebenfalls gewaltsam aufgebrochen. Trotz der unverzüglichen Anfahrt mehrere Polizeistreifen waren die Täter beim Eintreffen am Tatort nicht mehr anzutreffen. Sie flüchteten offenbar ohne Beute, hinterließen aber einen Sachschaden an Türen und Gerätschaften, der im fünfstelligen Bereich liegen dürfte.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell