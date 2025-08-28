PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KS: Autofahrer will wenden und kollidiert mit Straßenbahn: 48-Jähriger schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde am gestrigen Mittwochabend in der Leipziger Straße in Kassel ein Autofahrer bei einem Unfall mit einer Straßenbahn. Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war der 48-jährige Mann aus Kassel gegen 20:15 Uhr mit seinem VW stadtauswärts auf der Leipziger Straße unterwegs und wollte kurz nach der Haltestelle "Sandershäuser Straße" wenden. Hierzu fuhr er auf den Gleiskörper der Straßenbahn, wo jedoch eine in Richtung des dortigen Betriebshofs kreuzende Bahn herannahte. Der Pkw stieß mit seiner linken Seite gegen die Front der Straßenbahn, wobei der 48-Jährige schwer verletzt und anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 26-jährige Fahrer der Tram, in der sich keine Fahrgäste befanden, blieb unverletzt. Der VW wurde mit einem Schaden von 4.000 Euro abgeschleppt. Mit weiteren ca. 4.000 Euro schlägt der Schaden an der Straßenbahn zu Buche. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen.

