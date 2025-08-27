Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Einbrecher erbeutet Bargeld und Spielekonsolen in Lohfelden: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Ein unbekannter Einbrecher ist am gestrigen Dienstagvormittag in ein Wohnhaus im Lohfeldener Ortsteil Crumbach eingedrungen und hat unter anderem Bargeld und Spielekonsolen entwendet. Beim Verlassen des Grundstücks in der Straße "Auf der Steinbreite" konnte der Täter gegen 11 Uhr durch einen Zeugen beobachtet werden. Der Täter gelangte nach derzeitigem Ermittlungsstand zuvor durch den Garten zur Rückseite des Wohnhauses. Dort hebelte der Unbekannte die Terassentür auf und durchsuchte anschließend die Wohnräume nach Wertvollem. Mit Bargeld, Schmuck und zwei Spielekonsolen ergriff der Täter dann durch den Garten die Flucht. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet, der ihn wie folgt beschreiben konnte:

- Männlich, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, von normaler Statur, schwarz gekleidet mit Basecap, führte eine große, weiße Tasche mit sich.

Die für Einbrüche zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten weitere Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell