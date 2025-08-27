PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Einbrecher erbeutet Bargeld und Spielekonsolen in Lohfelden: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Ein unbekannter Einbrecher ist am gestrigen Dienstagvormittag in ein Wohnhaus im Lohfeldener Ortsteil Crumbach eingedrungen und hat unter anderem Bargeld und Spielekonsolen entwendet. Beim Verlassen des Grundstücks in der Straße "Auf der Steinbreite" konnte der Täter gegen 11 Uhr durch einen Zeugen beobachtet werden. Der Täter gelangte nach derzeitigem Ermittlungsstand zuvor durch den Garten zur Rückseite des Wohnhauses. Dort hebelte der Unbekannte die Terassentür auf und durchsuchte anschließend die Wohnräume nach Wertvollem. Mit Bargeld, Schmuck und zwei Spielekonsolen ergriff der Täter dann durch den Garten die Flucht. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet, der ihn wie folgt beschreiben konnte:

   - Männlich, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, von normaler 
     Statur, schwarz gekleidet mit Basecap, führte eine große, weiße 
     Tasche mit sich.

Die für Einbrüche zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten weitere Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren