Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bellender Hund schlägt Einbrecher in Ahnatal in die Flucht: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Ahnatal (Landkreis Kassel):

Ein bellender Hund hat in der Nacht zum heutigen Dienstag einen unbekannten Täter beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ahnatal-Weimar in die Flucht geschlagen. Der Unbekannte hatte gegen 23:45 Uhr ein Fenster des Hauses in der Straße "Im Siegen" gewaltsam aufgedrückt und wollte in das Gebäude einsteigen, um sich ungestört auf Beutezug zu begeben. Hierbei hatte der Einbrecher aber offenbar nicht mit dem im Haus anwesenden Hund gerechnet, der den ungebetenen Gast aufgrund der verdächtigen Geräusche wahrnahm und lautstark anschlug. Daraufhin ergriff der mutmaßlich eingeschüchterte Täter umgehend die Flucht in unbekannte Richtung, ohne etwas erbeutet zu haben. Da neben dem Hund auch noch ein Bewohner zuhause war, der durch den bellenden Vierbeiner auf den Einbruch aufmerksam wurde und die Polizei alarmierte, wurde sofort eine Fahndung mit mehreren Streifen eingeleitet. Diese verlief leider ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Ahnatal-Weimar verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell