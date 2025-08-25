PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Helsa (Landkreis Kassel): Vermisster 98-jähriger aufgefunden

Kassel (ots)

Der seit heute Mittag vermisste 98-jährige Hans H. aus Helsa wurde um 20:55 Uhr durch einen Radfahrer in hilfloser Lage in einem Waldgebiet nahe Helsa aufgefunden. Herr H. wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur ärztlichen Versorgung gebracht.

Die Polizei dankt allen an der Suche Beteiligten.

Die Medien werden gebeten, das Lichtbild des Herrn H. aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. ihn unkenntlich zu machen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Marco Erkelenz, Erster Kriminalhauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren