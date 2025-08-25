Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Helsa (Landkreis Kassel): Vermisster 98-jähriger aufgefunden

Kassel (ots)

Der seit heute Mittag vermisste 98-jährige Hans H. aus Helsa wurde um 20:55 Uhr durch einen Radfahrer in hilfloser Lage in einem Waldgebiet nahe Helsa aufgefunden. Herr H. wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur ärztlichen Versorgung gebracht.

Die Polizei dankt allen an der Suche Beteiligten.

Die Medien werden gebeten, das Lichtbild des Herrn H. aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. ihn unkenntlich zu machen.

