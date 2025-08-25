Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Grauer Kia Sportage in Fiedlerstraße gestohlen: Kripo sucht Zeugen
Kassel (ots)
Kassel-Nord:
Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Fiedlerstraße in Kassel einen grauen Kia Sportage im Wert von ca. 20.000 Euro gestohlen. Von dem drei Jahre alten SUV mit dem Kennzeichen KS-FA 156 fehlt trotz europaweiter Fahndung derzeit jede Spur. Der Diebstahl des in Höhe der Röntgenstraße geparkten Autos wurde am Samstagmorgen gegen 8:30 Uhr bemerkt. Wie genau die Täter bei dem Diebstahl vorgingen und wann genau sie in der Nacht zuschlugen, ist derzeit noch unklar.
Die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der Nacht zum Samstag Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Autodiebe geben können. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegen.
