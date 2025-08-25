Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drogen an Jugendliche verkauft: Zwei Kilo Drogen sichergestellt, 24-Jähriger dank Zeugenhinweis festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Weil er im Verdacht steht, einen florierenden Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben und dabei auch Drogen an Jugendliche verkauft zu haben, wurde am Samstagnachmittag eine Wohnung in der Kasseler Nordstadt durchsucht. Dabei stellten die Beamten bei einem 24 Jahre alten Mann fast zwei Kilogramm Marihuana und Haschisch sowie fast 4.000 Euro mutmaßliches Drogengeld sicher. Der Tatverdächtige war durch einen Zeugenhinweis in das Visier der Operativen Einheit (OE) City der Kasseler Polizei geraten, der erst vergangene Woche bei der Polizei einging, nachdem Nachbarn den schwunghaften Drogenhandel offenbar mitbekommen hatten. Durch die umgehend eingeleiteten Ermittlungen konnte der Verdacht schnell erhärtet werden, als die Drogenfahnder diejenigen Personen einer Kontrolle unterzogen, welche die Wohnung des 24-Jährigen nach einem kurzen Aufenthalt wieder verließen. Bei allen Kontrollierten, darunter auch einer 15-Jährigen, fanden die Beamten Cannabis. Daraufhin wurde kurzfristig ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung erwirkt, die nicht durch den 24-Jährigen, sondern eine weitere Person angemietet worden war. Bei der Durchsuchung am Samstagnachmittag fanden die Beamten dann Betäubungsmittel im Wert von rund 16.000 Euro sowie Verpackungsmaterialien und anderen Utensilien für den Verkauf von Betäubungsmitteln. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde der 24-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln und Abgabe an Minderjährige dauern an.

