Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Weißer Kastenwagen bringt Fahrradfahrer zu Fall: Zeugen nach Unfallflucht in Lohfelden gesucht

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Zeugen einer Kollision zwischen einem weißen Kastenwagen und einem Fahrradfahrer, die sich am gestrigen Montagmorgen auf der Ochshäuser Dorfstraße in Lohfelden ereignete, suchen derzeit die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie der an dem Unfall beteiligte 63-jährige Mann aus Kassel schilderte, war er gegen 8:45 Uhr mit seinem Pedelec Richtung Kassel unterwegs, als ihn ein Pkw überholte und dabei seinen Lenker streifte. Er stürzte daraufhin auf die Straße und verletzte sich am Knie, dem Ellenbogen und an der Hand. Darüber hinaus entstanden Schäden an seinem Fahrrad. Der Verursacher, ein weißer Kastenwagen ähnlich einem VW Caddy, der ein Kasseler Kennzeichen hatte, war ohne anzuhalten weitergefahren, so der 63-Jährige. Weitere Hinweise auf den Pkw oder den Fahrer liegen den Ermittlern bislang nicht vor.

Weiterhelfen könnten insbesondere zwei unbekannte Frauen, die dem gestürzten Radfahrer aufgeholfen und sich um ihn gekümmert haben. Sie und weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

