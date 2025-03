Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Werkzeuge in Lemke entwendet /Zeugen gesucht

Marklohe / Lemke (ots)

(opp) In der Zeit von Donnerstag, den 13.03.2025, ca. 17:00 Uhr, bis Freitag, den 14.03.2025, 10:30 Uhr, wurde ein Werkstattraum auf einem Hofgrundstück an der Sulinger Straße in Lemke aufgebrochen und daraus u.a. Elektrowerkzeuge entwendet. Vermutlich ist die Täterschaft mit einem Fahrzeug über eine Grünfläche an der Straße "Bremer Berg" an das betreffende Gebäude herangefahren. Die Polizei bittet darum, dass sich etwaige Zeugen bei der Polizei in Marklohe unter der Telefonnummer 05021/924060 melden.

