Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Fuldataler Kita: Täter flüchten ohne Beute, Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, nachdem bislang unbekannte Täter in der Nacht zum heutigen Mittwoch in eine Kindertagesstätte in der Schlesierstraße in Fuldatal-Wilhelmshausen eingebrochen sind. Wie die am heutigen Morgen von einer Mitarbeiterin dorthin gerufene Streife des Kriminaldauerdienstes berichtet, hatten die Täter zwischen gestern Abend, 17:30 Uhr und heute Morgen, 06:45 Uhr, ein Fenster zu einem Büroraum aufgehebelt und sich auf diesem Wege Zutritt zu der Kita verschafft. Anschließend öffneten sie gewaltsam einzelne Spindfächer der Mitarbeiter. Da sie dabei jedoch offenkundig nichts Wertvolles fanden, flüchteten sie schließlich ohne Beute durch das zuvor aufgebrochene Fenster.

Die mit dem Fall betrauten Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561-9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell