Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: LK Schwalm- Eder: Tödlicher Verkehrsunfall im Bereich Knüllwald

Kassel (ots)

Heute kam es gegen 16:35 Uhr auf der K37 zwischen den Ortschaften Rückersfeld (Homberg/ Efze) und Völkershain (Knüllwald) zu einem Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Kradfahrer. Wie die Beamten der Polizeistation Homberg/ Efze berichteten, befuhr eine Gruppe von fünf Krädern die K37 aus Richtung Rückersfeld kommend in Fahrtrichtung Völkershain. In einer Rechtskurve kam ein Kradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und rutschte im Kurvenausgang gegen einen entgegenkommenden PKW. Bei diesem Zusammenprall ist der 58- jährige Kradfahrer aus den Niederlanden trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen vor Ort verstorben. Die 58- jährige Fahrerin des PKW wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an und werden durch die Polizeistation Homberg/ Efze geführt. Die K37 ist zur Zeit noch voll gesperrt.

Jörg Schott, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

