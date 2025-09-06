PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit 2,66 Promille am Steuer

Blankenborn/K12 (ots)

Am Freitagabend (05.09.2025) gegen 19:18 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein extrem schlangenlinienfahrendes Fahrzeug auf der K12 in Richtung Blankenborn gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten das Fahrzeug wenig später in Blankenborn parkend feststellen. Der 45-jährigen Beschuldigten aus Bad Bergzabern gab zu gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,66 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein des Trunkenboldes wurde ebenfalls sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
PHK Lunkwitz

Telefon: 06343-93340
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

