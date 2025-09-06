PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Klingenmünster/B48 (ots)

Am Freitagmorgen (05.09.2025) gegen 06:30 Uhr kam es auf B48 zwischen Klingenmünster und Gleiszellen-Gleishorbach zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich ein Unfallbeteiligter direkt ohne anzuhalten von der Örtlichkeit entfernte. Eine 34-Jährige aus Klingenmünster fuhr mit ihrem Pkw auf der B48 in Richtung Gleiszellen-Gleishorbach. An der Kuppe kam ihr ein Pkw auf ihrer Spur entgegen, sodass sie nach rechts ausweichen musste. Hierbei kam sie nach rechts in den Grünstreifen ab, wobei ihr Fahrzeug beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden von mindestens 1300,-EUR.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallgegner machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
PHK Lunkwitz

Telefon: 06343-93340
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

