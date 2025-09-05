PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brandmeldeanlage in Seniorenheim ausgelöst

Sprockhövel (ots)

Am Freitag wurde die Feuerwehr durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage gegen 14.30 Uhr zu einem Seniorenheim am Dellwig gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Handruckmelder unbeabsichtigt durch eine Bewohnerin eingedrückt worden ist. Ein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte wurde nicht erforderlich. Der Einsatz konnte gegen 15.15 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

