FW-EN: Brandmeldeanlage in Seniorenheim ausgelöst

Sprockhövel (ots) - Am Donnerstag wurde die Feuerwehr gegen 10.25 Uhr zum Brockenberg gerufen. Dort hatte eine Anwohnerin eine Schlange in ihrer Dusche vorgefunden. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine Ringelnatter vor, die von den Einsatzkräfte aufgenommen und in der Natur wieder frei gelassen wurde. Einsatzende war gegen 11.00 Uhr. Rückfragen bitte an: Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel Matthias Kleineberg Stellv. Pressesprecher Erreichbarkeit der Pressestelle: ...

