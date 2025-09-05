FW-EN: Brandmeldeanlage in Seniorenheim ausgelöst
Sprockhövel (ots)
Am Freitag wurde die Feuerwehr durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage gegen 14.30 Uhr zu einem Seniorenheim am Dellwig gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Handruckmelder unbeabsichtigt durch eine Bewohnerin eingedrückt worden ist. Ein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte wurde nicht erforderlich. Der Einsatz konnte gegen 15.15 Uhr beendet werden.
Rückfragen bitte an:
Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher
Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de
Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell