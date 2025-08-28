Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Mehrere Verletzte darunter zwei Kinder

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen im Kreuzungsbereich der Querspange mit der Hiddinghauser Straße. Da zunächst unklar war wie viele Fahrzeuge vor Ort verunfallt und entsprechend Verletzte vor Ort waren, wurde ein Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst.

Insgesamt wurden vier Personen bei dem Zusammenstoß verletzt: Der schwarze Pkw der Marke Mercedes-Benz war mit drei Personen besetzt; darunter zwei Kinder im Alter von ein und drei Jahren. Die Fahrerin wurde als mittelschwer-, die beiden Kinder als leichtverletzt eingestuft.

Das andere Unfallfahrzeug der Marke VW war mit einer Person besetzt. Die Fahrerin dieses Fahrzeugs wurde ebenfalls als mittelschwerverletzt eingestuft.

Alle vier Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken transportiert. Zur Versorgung und Koordinationen waren auch der Leitende Notarzt sowie der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes des Ennepe-Ruhr-Kreises vor Ort.

Die Feuerwehr sperrte den Unfallbereich ab, unterstützte bei der Versorgung der Verletzten und stellte des Brandschutz an der Unfallstelle sicher. des Weiteren wurden ausgetretene Betriebsmittel mit Bindemittel abgestreut.

In den Richtungen zur BAB 43 und Hattingen bildeten sich lange Rückstaus, die erst im weiteren Verlauf an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnten.

Der Einsatz endete für die Feuerwehr nach rund 45 Minuten. Vor Ort waren 46 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit zwölf Fahrzeugen.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell