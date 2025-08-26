FW-EN: Brandmeldealarm in Seniorenresidenz
Sprockhövel (ots)
Am Dienstagnachmittag löste gegen 14 Uhr die automatische Brandmeldeanlage in einer Senioreneinrichtung an der Hombergstraße aus. Vor Ort hatte ein Rauchmelder in einer Zwischendecke ausgelöst. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich, konnte aber keinen Grund für die Auslösung feststellen. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen.
Vor Ort waren zwei Löschzüge für rund 30 Minuten.
