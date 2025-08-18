PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW-EN: Kind auf Spielplatz eingeklemmt

Sprockhövel (ots)

Am Montagvormittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 11 Uhr zu einem Spielplatz an der Otto-Vorberg-Straße gerufen. Dort war ein 2-jähriges Kind im Beckenbereich eingeklemmt. Die Feuerwehr versuchte es erst mit der Demontage des Spielgerätes, jedoch musste schlussendlich eine hydraulische Schere eingesetzt werden, um das Kind zu befreien. Nach einer rettungsdienstlichen Untersuchung konnte Entwarnung gegeben werden: Verletzungen sich durch den Vorfall nicht entstanden.

Der Einsatz endete vor Ort nach circa 30 Minuten. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch das Ordnungsamt der Stadt Sprockhövel vor Ort.

