FW-EN: Rettungshubschraubereinsatz in Niedersprockhövel

Sprockhövel (ots)

Gegen 12:30 Uhr erfolgte eine Alarmierung für den Rettungsdienst, die Feuerwehr Sprockhövel und den Rettungshubschrauber "Christoph 8" aus Lünen. Grund war ein medizinischer Notfall in der Hölterstraße. Der Rettungshubschrauber wurde als Notarztzubringer und somit zur schnellen notärztlichen Versorgung nach Sprockhövel gerufen. Die Feuerwehr Sprockhövel sicherte einen Landeplatz auf einem nahegelegenen Firmengelände ab.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund eine Stunde. Vor Ort waren neun ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit vier Fahrzeugen.

