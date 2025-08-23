Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Rettungsdienst und Feuerwehr versorgt Frau

Sprockhövel (ots)

Auf einem Feld ca. 300 Meter von der Langenbruchstraße entfernt kam es am Samstag gegen 15.30 Uhr bei einer Frau zu Rückenproblemen, so dass diese sich nicht mehr eigenständig fortbewegen konnte. Der alarmierte Rettungsdienst und die Feuerwehr Sprockhövel trafen zeitgleich an der Einsatzstelle ein und versorgten die Patientin. Anschließend wurde sie in einer Schleifkorbtrage mit Vakuummatratze gelagert und mit einem geländegängigen Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr, welches insbesondere dem Transport von Verletzten aus unwegsamen Gelände dient, zur nächstgelegene Straße befördert, wo die Patientin dann dem dort wartenden Rettungswagen zur Einlieferung in ein Krankenhaus übergeben werden konnte. Die Feuerwehr Sprockhövel war mit 15 Kräften und 3 Fahrzeugen bis 17.00 Uhr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell