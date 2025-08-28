PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Sprockhövel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Ringelnatter in Dusche

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr gegen 10.25 Uhr zum Brockenberg gerufen. Dort hatte eine Anwohnerin eine Schlange in ihrer Dusche vorgefunden. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine Ringelnatter vor, die von den Einsatzkräfte aufgenommen und in der Natur wieder frei gelassen wurde. Einsatzende war gegen 11.00 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Sprockhövel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Sprockhövel
Weitere Meldungen: Feuerwehr Sprockhövel
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 16:30

    FW-EN: Brandmeldealarm in Seniorenresidenz

    Sprockhövel (ots) - Am Dienstagnachmittag löste gegen 14 Uhr die automatische Brandmeldeanlage in einer Senioreneinrichtung an der Hombergstraße aus. Vor Ort hatte ein Rauchmelder in einer Zwischendecke ausgelöst. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich, konnte aber keinen Grund für die Auslösung feststellen. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen. Vor Ort waren zwei Löschzüge für rund 30 Minuten. Rückfragen ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 17:58

    FW-EN: Rettungsdienst und Feuerwehr versorgt Frau

    Sprockhövel (ots) - Auf einem Feld ca. 300 Meter von der Langenbruchstraße entfernt kam es am Samstag gegen 15.30 Uhr bei einer Frau zu Rückenproblemen, so dass diese sich nicht mehr eigenständig fortbewegen konnte. Der alarmierte Rettungsdienst und die Feuerwehr Sprockhövel trafen zeitgleich an der Einsatzstelle ein und versorgten die Patientin. Anschließend wurde sie in einer Schleifkorbtrage mit Vakuummatratze ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 17:11

    FW-EN: Rettungshubschraubereinsatz in Niedersprockhövel

    Sprockhövel (ots) - Gegen 12:30 Uhr erfolgte eine Alarmierung für den Rettungsdienst, die Feuerwehr Sprockhövel und den Rettungshubschrauber "Christoph 8" aus Lünen. Grund war ein medizinischer Notfall in der Hölterstraße. Der Rettungshubschrauber wurde als Notarztzubringer und somit zur schnellen notärztlichen Versorgung nach Sprockhövel gerufen. Die Feuerwehr Sprockhövel sicherte einen Landeplatz auf einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren