POL-HK: Essel: Betrunken mit Mofa verunfallt; Munster: Gegenverkehr übersehen; Walsrode: Ohne Versicherung und Führerschein unterwegs; Hademstorf/Wietzendorf: Reifen zerstochen

10.08.2025 / Betrunken mit Mofa verunfallt

Essel: Am Sonntagabend verunfallte ein 32-Jähriger, als er einen Verbindungsweg am Esseler Badesee an der B 214 mit einem Mofa befuhr und dort einen Stein übersah. Durch den Zusammenstoß kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Aus diesem Grund wählte er den Notruf der Polizei. Vor Ort konnten die alarmierten Einsatzkräfte den Mann nicht mehr feststellen. Es war diesen jedoch möglich die Wohnanschrift zu ermitteln. Dort mussten sie feststellen, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Es bestand somit der Verdacht, dass er das Mofa alkoholisiert führte. Aufgrund des zeitlichen Verzugs wurden daraufhin im Krankenhaus zwei Blutproben im Abstand von 30 Minuten entnommen. Weiterhin war der 32-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins oder einer Prüfbescheinigung. Zudem beleidigte und bedrohte er die Einsatzkräfte wiederholt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

10.08.2025 / Gegenverkehr übersehen

Munster: Bei einem Verkehrsunfall auf der K 49 in Höhe der Einmündung zum Ilsterweg wurde am Sonntagvormittag eine Person leichtverletzt. Als eine 19-Jährige mit einem Auto von der K 49 nach links in den Ilsterweg abbiegen wollte, übersah sie das Auto eines entgegenkommenden 58-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem dessen 53-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

10.08.2025 / Ohne Versicherung und Führerschein unterwegs

Walsrode: Bei der Kontrolle eines 24-Jährigen, der die Hannoversche Straße am Sonntagmorgen gegen 09:20 Uhr mit einem E-Scooter befuhr, stellten Polizeikräfte fest, dass das Fahrzeug über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügte. Außerdem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Roller eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h fahren konnte. Aufgrund dessen ist das Fahrzeug führerschein- und zulassungspflichtig. Einen Führerschein konnte er jedoch nicht vorlegen. Dem 24-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten nun ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

09./10.08.2025 / Reifen zerstochen

Hademstorf/Wietzendorf: In der Nacht von Samstag auf Sonntag zerstachen Unbekannte die Reifen eines Autos, das auf einem Grundstück im Maschweg in Hademstorf stand. In der Straße "Am Sägenberg" in Wietzendorf wurden im selben Zeitraum gleich bei zwei geparkten Autos die Reifen zerstochen. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 und die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

