Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haft verhindert - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund (ots)

Am Montagnachmittag (19. August) kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen einen Mann. Dieser wurde bereits von einer Staatsanwaltschaft gesucht.

Gegen 15:30 Uhr wurde ein 48-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Izmir/ Türkei vorstellig. Der Mann händigte den Bundespolizisten seinen türkischen Reisepass aus. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft nach dem Reisenden fahnden ließ. Das Amtsgericht Dortmund hatte den türkischen Staatsbürger im August 2023 rechtskräftig, wegen Beleidigung, zu einer Geldstrafe in Höhe von 35 Tagessätzen zu je 10,- Euro verurteilt.

Der Gesuchte hatte sich in der Vergangenheit der Strafvollstreckung entzogen und die geforderte Summe in Höhe von 350,- Euro (zzgl. Verfahrenskosten) nicht beglichen. Die Uniformierten nahmen den Dortmunder fest. Dieser konnte die Gesamtsumme von 517,- Euro aufbringen. Damit konnte er die 35-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verhindern und seinen Flug in die Türkei antreten.

