BPOL NRW: Nach Schmiererei- 33-Jähriger leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Düsseldorf (ots) - Bundespolizisten nahmen am Montagmorgen (19. August) um 7.20 Uhr nach einer verbalen Auseinandersetzung einen Mann (42) am Düsseldorfer Hauptbahnhof fest. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal suchte per Haftbefehl nach ihm. Er wurde an die nächste Justizvollzugsanstalt übergeben. Eingesetzte Bundespolizisten kontrollierten den 42-jährigen türkischen Staatsangehörigen nach einer verbalen ...

mehr