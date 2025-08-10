Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster - Einbruch in Wohnung Munster - Räuberischer Diebstahl auf Supermarkt

PI Heidekreis (ots)

Munster - Einbruch in Wohnung

In der Zeit zwischen dem 05.08.25 und dem 09.08.25 drangen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Der oder die Täter hebelten dazu eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Neben Bargeld wurden auch Bekleidungsgegenstände und andere Wertsachen erbeutet. Hierbei entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Munster - Räuberischer Diebstahl auf Supermarkt

Am Freitagnachmittag kam es zu einem versuchten räuberischen Diebstahl im LIDL-Markt. Der unbekannte Täter führte einen Rucksack mit sich und wollte den Kassenbereich passieren. Hierbei wurde er von einer Mitarbeiterin angesprochen. Der Täter verweigerte die Kontrolle seines Rucksacks. Bei dem anschließenden Handgemenge schubste er die Mitarbeiterin und versuchte, das im Rucksack befindliche Diebesgut zu sichern, was nicht gelang. Der Täter flüchtete ohne Diebesgut. Bei der Flucht ließ er seine Oberbekleidung am Tatort zurück. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 40 - 45 Jahre alt, ca. 1,80m groß, korpulent, ungepflegtes Erscheinungsbild.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Munster unter 05192-9600 entgegen

