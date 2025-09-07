POL-PDLD: Betrunkener Fahrradfahrer in Wörth
Wörth (ots)
Am 06.09.2025 meldet um 23:17 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer einen betrunkenen Radfahrer auf der Hagenbacherstraße. Er sei nach Auskunft der Zeugen deutsch in Schlangenlinien unterwegs. Durch die Streife konnte der Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Radfahrer war deutlich alkoholisiert. Ein Alkotest ergab mehr als 1,8 Promille. Der beschuldigte Radfahrer wurde zur Dienststelle zwecks Blutprobe gebracht. Während der Maßnahmen ließ es sich der alkoholisierte Radfahrer nicht nehmen, die eingesetzten Beamten verbal zu beleidingen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
