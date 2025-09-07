Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand in Kandel

Brand in Kandel

Ein Mann aus Kandel erkennt einen Brandausbruch in Kandel im Hof des Feriendomizils Anwesens 33 am 06.09.2025 um 13:15 Uhr. Aufgrund dieser Feststellung wurde sofort die Feuerwehr und die Polizei verständigt. Der Brandort wurde großräumig abgesperrt, ebenso die dazugehörige, stark frequentierte Hauptstraße. Der Brand konnte durch das rasche Vorgehen schnell gelöscht werden. Es entstand kein nennenswerter Schaden. Ersten Ermittlungen zur Folge brach der Brand im Bereich der Mülleimer aus. Weitere Ermittlungen durch die Polizei ergaben, dass vermutlich vermeintlich abgebrannte und eventuell noch heiße Grillkohlenrückstände das Feuer ausgelöst worden sein könnte. Ein Beschuldigter konnte ermittelt werden, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

