Polizei Bielefeld

POL-BI: Blinder Mann schwer verletzt - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 29.07.2025, wurde ein 67-jähriger Bielefelder am Hochbahnsteig "Bethel" schwer verletzt, als er einen Unbekannten nach der Bahn fragte. Ein Zeuge konnte den Täter beschreiben.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand hielt sich ein blinder Bielefelder gegen 10:00 Uhr am Hochbahnsteig an der Artur-Ladebeck-Straße, in Höhe Haller Weg, auf. Dort fragte er einen Unbekannten nach der Fahrtrichtung der Bahn und wurde unmittelbar beleidigt. Anschließend schubste der Unbekannte den blinden Mann, sodass dieser stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in eine unbekannte Richtung.

Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zur Identifizierung des gesuchten Mannes geführt.

Ein Zeugen beschrieb den Täter wie folgt: 25 bis 40 Jahre, etwa 190 cm groß, schlank, kurz rasierte dunkle Haare und mit einem europäischen Erscheinungsbild. Er sprach deutsch und soll verwahrlost gewirkt haben. Er trug eine dunkle Jogginghose und ein graues T-Shirt.

Der 67-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt und für die weitere stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum beschriebenen Täter beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell