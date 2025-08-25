Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Restauranteinbrüche und ein Versuch innerhalb einer Nacht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Freitag, 22.08.2025, brachen bisher unbekannte Täter in Gaststätten an der Karl-Eilers-Straße und der Mauerstraße ein. Am Niederwall wurden Einbrecher von einer Alarmanlage verschreckt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 19:30 Uhr am Freitag und 07:15 Uhr am Samstag stiegen die Täter in eine Pizzeria an der Karl-Eilers-Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und nahmen Bargeld an sich.

An der Mauerstraße gelang den Einbrechern der Einstieg in ein Lokal ebenfalls über die Fenster. Zwischen 01:17 Uhr und 10:00 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt und stahlen ein Tablet sowie diverse Flaschen Alkoholika.

Gegen 03:00 Uhr versuchten Täter in ein Restaurant am Niederwall gegenüber der Körnerstraße einzubrechen. Sie gelangten über eine Feuertreppe auf die Dachterrasse des Restaurants und versuchten dort ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem eine akustische Alarmanlage auslöste, ergriffen die Täter die Flucht, ohne die Räumlichkeiten betreten zu haben.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell