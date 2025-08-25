Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher wieder in Haft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Dank einer aufmerksamen Zeugin konnten Polizeibeamte in der Nacht auf Sonntag, 24.08.2024, einen Einbrecher stellen. In der Vergangenheit hatte der 34-Jährige bereits mehrere Haftstrafen verbüßt. Sein Komplize, der ihn bei seiner Tat am Samstag begleitete, ist flüchtig.

Eine Bielefelderin nahm gegen 23:20 Uhr verdächtige Geräusche auf einem Nachbargrundstück An der Kreuzflur wahr. Dort konnte sie zwei Personen mit Taschenlampen im Garten erkennen. Sie waren im Begriff in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Die Bielefelderin verständigte unvermittelt die Polizei.

Als die Polizisten eintrafen, flüchteten die beiden Personen in unterschiedliche Richtungen. Einen Tatverdächtigen konnten die Beamten Am Pfarracker stellen und vorläufig festnehmen. Der 34-jährige Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland hatte sich bei seiner Flucht durch die Gärten leicht verletzt.

Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der gebürtige Georgier in der Vergangenheit bereits zahlreiche Eigentumsdelikte begangen hatte.

Außerdem war seine Aufenthaltsgestattung erloschen. Er hielt sich demnach illegal in Deutschland auf.

Am Sonntag wurde der 34-Jährige einem Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Die weiteren Ermittlungen sollen zeigen, ob der Tatverdächtige mit weiteren Eigentumsdelikten in Verbindung gebracht werden kann.

Sein Komplize bei der Tat am 23.08.2025 ist weiterhin flüchtig. Auch er ist durch mehrere Gärten an der Straße An der Kreuzflur gelaufen. Möglicherweise ist er dabei von Anwohner bemerkt oder sogar von Überwachungskameras aufgezeichnet worden. Hinweise zu dem gesuchten Mann nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

