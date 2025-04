Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Wohnhausbrand in Xanten-Marienbaum - Eine Person lebensgefährlich verletzt gerettet

Bild-Infos

Download

Xanten (ots)

Sonntag, 20.04.2025, 11:24 Uhr - Am heutigen Mittag kam es zu einem Brandereignis in einem Wohnhaus auf der Klosterstraße im Xantener Ortsteil Marienbaum. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Anbau in Brand geraten war. Das Feuer hatte bereits auf das Erdgeschoss des Hauptgebäudes übergegriffen. Zudem war das gesamte Wohnhaus stark verraucht.

Eine Person galt zunächst als vermisst. Umgehend wurden drei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung in das Gebäude geschickt. Die vermisste Person konnte schließlich im 1. Obergeschoss aufgefunden und aus dem Gebäude gerettet werden. Sie wies lebensgefährliche Verletzungen auf und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert.

Der Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Im Einsatz waren die Einheiten Xanten-Nord, Mitte und Wardt für ca. 3 Stunden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell