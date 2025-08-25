Polizei Bielefeld

POL-BI: Kunstrasenplatz angezündet - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Milse - In der Nacht auf Samstag, 23.08.2025, wurde der Kunstrasenplatz eines Sportvereins an der Milser Straße durch eine vorsätzliche Brandlegung beschädigt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand beging ein unbekannter Täter die Sachbeschädigung durch Feuer gegen 00:25 Uhr. Dazu schüttete er eine brennbare Flüssigkeit auf den Kunstrasenplatz eines Sportvereins aus und setzte diese in Brand. Es entstand ein Sachschaden, der derzeit noch nicht genau beziffert werden kann.

Ob es einen Zusammenhang zu einer zurückliegenden Sachbeschädigung im September 2024 gibt, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 11 unter der 0521/545-0.

