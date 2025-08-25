POL-BI: Kunstrasenplatz angezündet - Zeugen gesucht
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Milse - In der Nacht auf Samstag, 23.08.2025, wurde der Kunstrasenplatz eines Sportvereins an der Milser Straße durch eine vorsätzliche Brandlegung beschädigt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.
Nach dem aktuellen Kenntnisstand beging ein unbekannter Täter die Sachbeschädigung durch Feuer gegen 00:25 Uhr. Dazu schüttete er eine brennbare Flüssigkeit auf den Kunstrasenplatz eines Sportvereins aus und setzte diese in Brand. Es entstand ein Sachschaden, der derzeit noch nicht genau beziffert werden kann.
Ob es einen Zusammenhang zu einer zurückliegenden Sachbeschädigung im September 2024 gibt, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 11 unter der 0521/545-0.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell