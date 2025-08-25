PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Kunstrasenplatz angezündet - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Milse - In der Nacht auf Samstag, 23.08.2025, wurde der Kunstrasenplatz eines Sportvereins an der Milser Straße durch eine vorsätzliche Brandlegung beschädigt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand beging ein unbekannter Täter die Sachbeschädigung durch Feuer gegen 00:25 Uhr. Dazu schüttete er eine brennbare Flüssigkeit auf den Kunstrasenplatz eines Sportvereins aus und setzte diese in Brand. Es entstand ein Sachschaden, der derzeit noch nicht genau beziffert werden kann.

Ob es einen Zusammenhang zu einer zurückliegenden Sachbeschädigung im September 2024 gibt, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 11 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 15:01

    POL-BI: Apple Watch geraubt

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstagnachmittag, 21.08.2025, wurde einem 72-jährigen Bielefelder eine Armbanduhr in der Straße Am Finkenbach geraubt. Die Polizei sucht den Täter mit einer Personenbeschreibung. Gegen 18:15 Uhr wurde ein 72-jähriger Bielefelder von einem unbekannten Mann angesprochen und aufgefordert, seine Apple Watch auszuhändigen. Der Senior verweigerte die Herausgabe, wurde vom Räuber zu Boden geschubst und verletzte sich schwer. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren