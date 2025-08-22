Polizei Bielefeld

POL-BI: Mutter bei Unfall leicht verletzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Am Mittwoch, 20.08.2025, wurde eine Bielefelderin bei einem Unfall am Lipper Hellweg leicht verletzt, als sie ihr Kleinkind im Kindersitz anschnallte.

Ein 85-jähriger Bielefelder befuhr gegen 16:20 Uhr mit seinem Toyota Roomster die Straße Lipper Hellweg in Richtung Oerlinghauser Straße.

Zu diesem Zeitpunkt stand ein Toyota Yaris am rechten Fahrbahnrand. Die linke Hintertür stand offen, da die Fahrerin damit beschäftigt war, ihr Kleinkind im Kindersitz zu sichern.

Der Bielefelder erkannte die geöffnete Tür zu spät und kollidierte mit ihr. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 33-jährige Bielefelderin leichte Verletzungen. Sie verzichtete auf einen Rettungswagen.

Der Toyota Roomster wies Unfallspuren an der rechten Seite auf. Unter anderem war der Außenspiegel abgerissen.

Die linke Hintertür des Toyota Yaris war an der Kante stark eingedrückt und ließ sich nicht mehr schließen. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell