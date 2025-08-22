Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Täter überfallen junge Bielefelderin

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 20.08.2025, attackierten zwei bisher unbekannte Täter eine Bielefelderin an der Ziegelstraße und nahmen eine Tasche mit Lebensmitteln an sich. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine 22-jährige Bielefelderin durchquerte gegen 20:50 Uhr den Petripark in Richtung des Zugangs an der Ziegelstraße. Als sie eine Person hinter sich wahrnahm, erhöhte sie ihre Schrittgeschwindigkeit.

Dennoch holte die Person auf. Sie hielt die 22-Jährige fest und stieß sie zu Boden. Die Bielefelderin erkannte, dass es sich um eine Frau handelte.

Ein Mann kam hinzu und zerrte gemeinsam mit der unbekannten Täterin an der Kleidung der Bielefelderin. Diese wehrte sich vehement, woraufhin das Duo von ihr abließ.

Die Räuber nahmen einen Jutebeutel voll Lebensmittel an sich, den die junge Frau dabei hatte, und ergriffen die Flucht.

Die weibliche Täterin hatte schwarze Locken. Der Mann hatte schwarze Haare, einen schwarzen Bart und war etwas größer als die Frau. Beide hatten ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell