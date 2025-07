Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz

Verkehrsunfall in der Schwartauer Allee: Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (15.07.2025) ereignete sich in Lübeck St. Lorenz ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt und mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennnens und der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Bei den an dem Verkehrsunfall beteiligten Personen bestand zudem der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ferner prüft die Polizei unerlaubte technische Veränderungen an einem der beteiligten Fahrzeuge.

Gegen 19:15 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aufgrund eines Verkehrsunfalls mit mehreren beteiligten PKW in der Schwartauer Allee in Kenntnis gesetzt. Zwischen den Einfahrten zur Tritftstraße und der Helgolandstraße stellten die alarmierten Polizeibeamten vier beschädigte Fahrzeuge fest, darunter einen VW Golf und einen Opel Corsa. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes kümmerten sich um die Fahrer beider PKW. Die Polizei sperrte die Schwartauer Allee in beide Richtungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 28 Jahre alte Fahrer des Opel Corsas auf der Schwartauer Allee in Richtung Innenstadt unterwegs. Bereits dort soll er Zeugen durch seine Fahrweise aufgefallen sein, weil er ständig falsch und gefährlich überholt haben und mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein soll. Aufgrund einer rot anzeigenden Ampel hielt der Fahrer des Corsas in der Schwartauer Allee, links neben ihm hielt ein grauer VW Golf. Ermittlungen zufolge sollen sowohl der 28-jährige Corsafahrer als auch der 26 Jahre alte Fahrer des Golf bei grün anzeigender Ampel mit quietschenden Reifen losgefahren und anschließend überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bei der Lohmühle gefahren sein.

Gegenseitig soll versucht worden sein, sich wegzudrängen und zu überholen. Aufgrund am rechten Fahrbahnrand parkender PKW versuchte der Fahrer des Golf auf die linke der zwei Fahrspuren in Richtung Innenstadt zu wechseln. Dabei kam es zur Kollision mit dem Opel Corsa, der den Golf an der Fahrerseite traf und diesen über knapp 80 Meter vor sich her schob. Gestoppt wurde der Golf anschließend durch zwei am Fahrbahnrand parkende PKW, darunter ein VW T-Cross und ein weißer VW Golf. Nach einer ersten Einschätzung entstand ein Sachschaden von circa 18.000 Euro.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich der unverletzte 28-jährige Fahrer des Opel Corsa (Staatsangehörigkeit: ungeklärt, geboren in Marokko) aggressiv und unkooperativ. Er versuchte noch an der Unfallstelle Zeugen zu beeinflussen und drohte den Polizeibeamten Gewalt an. Aufgrund des Anfangsverdachts des Betäubungsmittel- und Alkoholkonsums ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Weil sich der in Lübeck wohnende Mann weiter aggressiv und uneinsichtig zeigte, war für die Überführung zur Blutprobenentnahme das Anlegen von Handfesseln erforderlich.

Bis auf Weiteres ist dem 28-Jährigen das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt. Neben des Verdachts der Beteiligung an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und der Gefährdung des Straßenverkehrs muss sich der Mann auch wegen des Verdachts der Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Auch bei dem schwer verletzen 26 Jahre alten Fahrer des VW Golf (Staatsangehörigkeit: afghanisch) bestand der Verdacht des Betäubungsmittelkonsums. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und das Führen von Kraftfahrzeugen bis auf Weiteres untersagt. Seinen Golf stellten die Beamten aufgrund des Verdachts von unerlaubten technischen Veränderungen sicher.

Die genaue Rekonstruktion des Unfallhergangs ist jetzt Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen der Beamten des 2. Polizeireviers Lübeck.

