Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Neustadt

Holstein Diebstahl von zwei hochwertigen Fahrzeugen

Lübeck (ots)

Dienstag (15.07.2025) kam es in den Nachtstunden zu einem Einbruch in ein Autohaus in Neustadt. Es wurden von dort zwei neue Fahrzeuge entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Um kurz nach 03.00 Uhr bemerkte der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bei einem Kontrollgang eine eingeschlagene Scheibe an einem Autohaus in der Eutiner Straße in Neustadt und informierte die Polizei.

Die Polizei suchte das Gebäude ab und sicherte umfangreich Spuren. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass zwei Fahrzeuge aus den Räumlichkeiten entwendet worden waren.

Es handelt sich jeweils um fabrikneue Autos, die in den folgenden Tagen ausgeliefert werden sollten. Es wurden ein Audi Q 8 55 TFSI in dunkelgrau-metallic (ca. 100.000 Euro) und ein Skoda Oktavia Kombi in hellgrau-metallic (ca. 40.000 Euro) entwendet.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Hinweise zu auffälligen Personen und Fahrzeugen, die in der Nacht vom 14.07. auf den 15.07.2025 im Bereich der Eutiner Straße und den umliegenden Straßen bemerkt worden sind, nimmt die Polizei unter der 0451/1310 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell