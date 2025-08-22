POL-BI: Laptop, TV und Soundbar gestohlen
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Brackwede - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 20.08.2025, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Bodelschwinghstraße ein. Sie entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen.
Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen die Täter zwischen 19:00 Uhr am Dienstag, 19.08.2025, und 10:05 Uhr am Mittwoch, 20.08.2025, in ein Haus an der Bodelschwinghstraße, in Höhe Kalmanstraße, ein. Sie durchsuchten das Haus nach Wertsachen und entwendeten einen Laptop, einen Fernseher und eine Soundbar.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu Tatverdächtigen oder zum Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
