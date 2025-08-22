Polizei Bielefeld

POL-BI: Was ändert sich ab nächsten Mittwoch auf Bielefelds Straßen?

MK / Bielefeld - Am Mittwoch, 27.08.2025, sind die Sommerferien beendet und in den folgenden Tagen starten im Bielefelder Stadtgebiet die Schüler der ersten Klassen. Aber nicht nur die Erstklässler sind Schulbeginner - viele Kinder wechseln auf weiterführende Schulen. Auch für sie sind die Wege oder Verkehrsmittel neu und ungewohnt.

Viele Schüler sind neue Verkehrsteilnehmer und benötigen Beachtung!

Oft erkennen Grundschüler gefährliche Situationen oder Geschwindigkeiten gar nicht, weil ihnen noch Erfahrungen und Verständnis fehlen. Nur weil Ihr Kind ein Auto sieht, bedeutet es nicht, dass auch der Fahrer Ihr Kind erkannt hat und entsprechend reagieren wird. Sicherer ist es, wenn Kinder abwarten, bis die Straße frei von Fahrzeugen ist. Ein Autofahrer, der anhalten möchte, sollte von Kindern weiter gewinkt werden. Denn man kann nie ganz sicher sein, ob sich andere Fahrer - beispielsweise im Gegenverkehr - ebenso verhalten.

Für Erwachsene gilt:

Nehmen Sie als Auto-, Motorrad- und Radfahrer mit Ihrer Erfahrung Rücksicht und haben Sie Geduld - jeder fängt mal klein an!

Halten Sie sich an die Regeln, damit die Kleinen von Ihnen lernen können. Als Vorbild können Sie das richtige Verhalten vorleben. Wenn Sie als Erwachsener ein wenig Selbstdisziplin üben, können Sie helfen, Unfälle zu vermeiden.

Das Thema "Sicherer Schulweg" ist eines von vielen Verkehrsthemen, das durch die Verkehrssicherheitsberater der Bielefelder Polizei betreut wird - weitere Infos und einen Kontakt finden Sie über die Homepage des Polizeipräsidiums Bielefeld:

https://bielefeld.polizei.nrw/verkehrssicherheitsarbeit-6

Die Polizei Bielefeld wird in den ersten Tagen nach den Sommerferien an den Bielefelder Schulen verstärkt präsent sein. Dabei werden Polizeibeamte unter anderem die Geschwindigkeit überwachen und überprüfen, ob Kinder in Fahrzeugen richtig gesichert sind.

