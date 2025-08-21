Polizei Bielefeld

POL-BI: BAB A33 - Schloß Holte-Stukenbrock - Stukenbrock-Senne

Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen und 5 verletzten Personen

(LA/MS)Am Donnerstag, den 21.08.2025, gegen 15:40 Uhr, ereignete sich auf der BAB 33 zwischen den Anschlussstellen Schloß Holte-Stukenbrock und Stukenbrock-Senne, Richtung Brilon, ein schwerer Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit befuhr ein 28-jähriger Mann aus Hövelhof mit seinem weißen VW Transporter die BAB 33 auf dem linken Fahrstreifen. Ein vorausfahrender 56-jähriger Mann aus Delbrück, mit einem schwarzen Skoda Superb, musste auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt bremsen. Der 28-jährige Unfallverursacher übersah den Bremsvorgang offensichtlich zu spät und kollidierte mit dem vorausfahrenden Pkw. Eine 30-jährige Frau aus Nienburg/Weser befand sich mit ihrem blauen KIA Proceed ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen der BAB 33, hinter dem Pkw des Unfallverursachers und kollidierte mit dem vor ihr fahrenden Fahrzeug. Ein 38-jährige Mann aus Melle mit seinem weißen Mercedes Sprinter reagierte ebenfalls nicht schnell genug und kollidierte mit dem Pkw vor ihm. Ein 64-jähriger Mann aus Moormerland befand sich mit seinem roten VW Golf ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Sprinter vor ihm. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch umliegende Abschleppunternehmen abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, bis 17:40 h, war die BAB 33 zwischenzeitlich voll gesperrt. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von bis zu 15 Kilometer zurück. Die Beifahrerin aus dem VW Golf wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Vier weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Alle Personen wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers musste die Richtungsfahrbahn Brilon für 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 100.000 Euro.

