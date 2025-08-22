Polizei Bielefeld

POL-BI: LKW-Fahrer seit Wochen ohne ausreichende Pausen unterwegs

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A2 / Porta-Westfalica - Am Donnerstag, 21.08.25 kontrollierten Autobahnpolizisten einen LKW-Fahrer, der mit seinem Sattelzug zu wenig Pausen eingelegt und mehrmals die Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte.

Gegen 11:20 Uhr, fiel einer Streife des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei ein LKW aus Spanien auf, der trotz Überholverbot auf der A 2, Höhe Porta Westfalica, in Fahrtrichtung Hannover überholte.

Am Steuer saß ein 50-jähriger Fahrer aus Rumänien, der bei einer spanischen Firma angestellt war.

Bei der Überprüfung des Kontrollgerätes fiel zunächst auf, dass er mehrere Geschwindigkeitsverstöße begangen hatte. Seine höchste gefahrene Geschwindigkeit lag bei 115 km/h bei erlaubten 80 km/h.

Weiterhin steuerte er den Sattelzug ohne ausreichende Ruhezeiten.

Zum Beispiel fuhr er den Sattelzug zwischen dem 19.07.25 und 08.08.25 circa drei Wochen am Stück, ohne einen freien Tag gehabt zu haben.

Der rumänische Fahrer wollte nach eigenen Angaben seinen Job nicht verlieren und deshalb fuhr er nach den Vorgaben der spanischen Firma.

Der Fahrer muss mit einem Bußgeld von über 3000 Euro und die verantwortliche Firma mit einem Bußgeld von über 11000 Euro rechnen. Eine entsprechende Sicherheitsleistung wurde vor Ort bezahlt.

Die Autobahnpolizei führt regelmäßig Kontrollen im gewerblichen Personen- und Güterverkehr durch. Die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten stehen dabei, neben technischer Gegebenheiten, im Fokus der Beamten. Denn LKW-Unfälle aufgrund von Übermüdung - gerade auf der Autobahn als Stauendunfälle - stellen eine große Gefährdung im Straßenverkehr und für die Allgemeinheit dar.

