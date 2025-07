Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trickdiebstahl in Zell - Zeugen gesucht!

Zell (Mosel) (ots)

Am Nachmittag des 30.07.2025 kam es zu einem Trickdiebstahl auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in Zell (Mosel), Ortsteil Barl. Ein bislang unbekannter Täter bat darum, dass man ihm Geld wechseln würde, um sich einen Einkaufswagen zu holen. Als die Geschädigte in gutem Willen ihre Geldbörse hervornahm, entnahm er aus dieser unbemerkt mehrere Geldscheine.

Wie Sie sich schützen können? Verweisen Sie Personen, die Sie aufdringlich um Kleingeldwechsel bitten, auf andere Möglichkeiten des Geldwechsels, wie z.B. in einem nahe gelegenen Geschäft oder einem Kreditinstitut. Verneinen Sie die Anfragen und halten Abstand zu verdächtigen Personen. Nehmen Sie ihre Geldbörse nicht hervor und händigen sie diese nicht fremden Personen aus.

Sind Sie ebenfalls Opfer dieser Masche geworden oder haben verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Melden Sie sich bitte unter den anliegenden Kontaktdaten an die Polizei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell