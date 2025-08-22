POL-BI: Apple Watch geraubt
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstagnachmittag, 21.08.2025, wurde einem 72-jährigen Bielefelder eine Armbanduhr in der Straße Am Finkenbach geraubt. Die Polizei sucht den Täter mit einer Personenbeschreibung.
Gegen 18:15 Uhr wurde ein 72-jähriger Bielefelder von einem unbekannten Mann angesprochen und aufgefordert, seine Apple Watch auszuhändigen. Der Senior verweigerte die Herausgabe, wurde vom Räuber zu Boden geschubst und verletzte sich schwer. Der Täter raubte sodann die hochpreisige Uhr und flüchtete in eine unbekannte Richtung.
Der Täter soll etwa 30 Jahre alt und rund 180 cm groß sein. Seine Haare sollen kurz geschnitten und blond sein. Er sprach mit dem Opfer in deutscher Sprache.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
