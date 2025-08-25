Polizei Bielefeld

POL-BI: Ein Verletzter nach Streit auf Spielplatz

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Freitagabend, 22.08.2025, gerieten mehrere Männer in einen Streit an der Bleichstraße, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Die Polizei sucht zwei flüchtige Täter.

Gegen 20:00 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern an einem Spielplatz nördlich des Rochdale Parks gemeldet.

Als die Beamten eintrafen, stießen sie auf einen verletzten 20-jährigen Herforder. Ein Zeuge, der die Auseinandersetzung nicht gesehen hatte, kümmerte sich um den Mann.

Der Herforder gab an, sich auf einer Bank aufgehalten zu haben, als sich ihm die unbekannten Täter näherten. Sie besprühten ihn mit Pfefferspray und verletzten ihn mit einem Messer. Außerdem nahmen sie seinen Schmuck an sich.

Seine Schnittverletzungen wurden in einem Krankenhaus ambulant versorgt.

Die Täter hatten ein südländisches Erscheinungsbild und waren schlank. Einer der Männer war etwa 1,80 Meter groß und trug eine schwarze Basecap, ein schwarzes T-Shirt mit weiß-rotem Aufdruck auf dem Rücken, eine dunkelblaue Jacke und eine schwarze Jeans.

Hinweise zu der gefährlichen Körperverletzung nimmt das Krimimalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell