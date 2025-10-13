PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Containerbrände in Wismar - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots)

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags (12. Okt. 2025) kam es in Wismar zu zwei Containerbränden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Sonntagmorgen, gegen 02 Uhr, stellte eine Funkstreifenbesatzung im Bereich der Wismarer Weidendamms einen brennenden Altpapiercontainer fest. Das Feuer hatte bereits auf umliegendes Buschwerk übergegriffen. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr löschten den Brand zügig.

Etwa 15 Minuten später, gegen 02:15 Uhr, wurde der Polizei ein weiterer Brand gemeldet. In der Kurzen Baustraße brannten zwei Metallcontainer für Altpapier. Die Freiwillige Feuerwehr Altstadt übernahm die Löscharbeiten.

Nach ersten Schätzungen liegt die Schadenshöhe im unteren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Gemeinschädlichen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Bränden oder den Verursachern geben können, sich bei der Wismarer Polizei unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

